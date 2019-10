Folkevalgte bortvist etter tilrop mot Hongkongs leder

utenriks

Torsdag var Carrie Lam tilbake i den lovgivende forsamlingen, rommet hun dagen før forlot fordi hun ble ropt til under en tale.

Også torsdag var det sterk motstand mot lederen. Flere opposisjonspolitikere som støtter protestbølgen i landet, ropte slagord mens de en etter en ble dratt ut av rommet av sikkerhetsvakter.

Lam var tilbake i forsamlingen for å svare på spørsmål fra politikere om innholdet i hennes politiske tale som hun forsøkte å formidle. Talen ble i stedet spilt inn på video i etterkant.

Onsdag forsøkte Lam å starte talen sin på nytt to ganger. I tillegg til å bli ropt til, brukte en av representantene en liten projektor for å vise demonstrantenes slagord bak Lam da hun talte. Representanten tok etterpå på seg en ansiktsmaske som viste Kinas president Xi Jinping.

Lam er under sterkt press, og et av kravene til demonstrantene er at hun går av som leder.

Protestene startet for fire måneder siden da Lam la fram et lovforslag som åpnet for å utlevere folk til straffeforfølgelse i Fastlands-Kina. Onsdag var første dag de folkevalgte var samlet etter protestene.

Lovforslaget er siden trukket tilbake, men protestene er utvidet til å gjelde krav om demokratiske reformer og motstand mot kinesisk innflytelse.

Hongkong har hatt delvis selvstyre siden regionen ble tilbakeført til Kina i 1997.

(©NTB)