Labour, DUP og Liberaldemokratene sier nei til brexitavtalen

utenriks

Støtte fra Det demokratiske unionistpartiet (DUP) regnes som avgjørende for at statsminister Boris Johnsons regjering skal kunne få avtalen som er inngått, gjennom i Parlamentet i London.

DUPs leder og nestleder, Arlene Foster og Nigel Dodds, gjorde det torsdag klart at partiet ikke kan støtte Johnsons utkast til en avtale.

Kan ikke støtte

– Slik det nå ser ut, kan vi ikke støtte det som foreslås om toll og spørsmål om samtykke, og det mangler også klarhet i spørsmålet om merverdiavgift, het det i en felles kunngjøring fra de to i forkant av nyheten om at en avtale var inngått.

Kilder i partiet bekrefter overfor AFP at deres motstand står ved lag, også etter at det er blitt enighet om en ny brexitavtale i Brussel.

– Bør avvises

Også Labour sier nei, og partiets leder Jeremy Corbyn mener ifølge BBC at avtalen «til og med er dårligere» enn den forgjengeren Theresa May forhandlet fram.

– Avtalen vil ikke samle landet og bør avvises, sier Corbyn, med klar adresse til de folkevalgte i Parlamentet.

Corbyn mener avtalen som nå ligger på bordet, og som EU-president Jean-Claude Juncker mener er «rettferdig og balansert», blant annet vil gå ut over matvaresikkerheten, undergrave arbeidernes rettigheter, svekke miljølovgivningen og åpne det britiske helsevesenet opp for amerikanske konsern.

– Den beste måten å løse brexit på, er å gi folket siste ord i en folkeavstemning, sier Labour-lederen.

Nei fra Liberaldemokratene

– Boris Johnson vil ha en avtale som blir svært skadelig for økonomien vår, for helsevesenet vårt og for sikkerheten vår, heter det i en kommentar fra Liberaldemokratene, lagt ut på partiets Twitter-konto.

Liberaldemokratene mener at det britiske folk nok en gang må få si sitt om hvorvidt landet skal forlate EU eller ikke.

– Den beste avtalen vi har, er som medlemmer av EU, og vi ønsker å gi folket en sjanse til å velge stopp brexit, tvitrer partiet.

– Vi er fastere bestemt enn på lenge om at brexit må stanses, heter det.