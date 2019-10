SDF-militsen sier våpenhvile har trådt i kraft nordøst i Syria

utenriks

Våpenhvilen trådte i kraft klokka 21 torsdag kveld etter at USAs visepresident kunngjorde at Tyrkia har gått med en avtale som skal stanse kampene, sier SDF i en uttalelse.

Den tidligere USA-støttede militsen som Tyrkia har gått til krig mot, har lovet å overholde en våpenhvile og sier de håper tyrkiske myndigheter vil gjøre det samme.

USA og Tyrkia har inngått en avtale om at tyrkerne setter militæroffensiven på pause i fem døgn, slik at YPG-militsen, som er del av SDF, kan trekke seg ut av området som Tyrkia vil gjøre om til en buffersone. Tyrkias utenriksminister har sagt at det ikke dreier seg om noen våpenhvile.

