Tyrkia: – Dette er ingen våpenhvile

Utenriksminister Mevlut Cavusoglu holdt en egen pressekonferanse bare minutter etter at USAs visepresident Mike Pence i Ankara kunngjorde enighet om en våpenhvile torsdag kveld.

– Vi suspenderer operasjonen. Dette er ingen våpenhvile. Vi kan bare stanse offensiven når alle terroristelementer har trukket seg fullstendig tilbake fra sikkerhetssonen, sa utenriksministeren.

Tyrkia anser kurdisk milits for å være «terrorister» og har angitt en såkalt sikkerhetssone i områder som syriske kurdere har kontrollert i grenseområdet i Syria siden kampen mot IS. Der sier tyrkiske myndigheter at de planlegger å bosette flere millioner syrere som har flyktet til nabolandet i løpet av den snart åtte år lange krigen.

