Nær 30 drept i angrep mot afghansk moské

Granatangrepet skjedde dagen etter at FN fastslo at Afghanistan er rammet av et totalt uakseptabelt voldsnivå, og at de sivile tapene har skutt i været og nådd et rekordhøyt nivå de siste månedene.

Lokale myndigheter i Nangarhar-provinsen opplyser at det ble skutt flere granater mot moskeen, noe som fikk taket til å rase sammen over de mange som hadde møtt fram for å be.

Det er barn både blant de drepte og sårede, ifølge en talsmann for helsemyndighetene i Nangarhar, Zahir Adil.

Drept mens de ba

Angrepet skjedde i Haska Mina, rundt 50 kilometer utenfor provinshovedstaden Jalalabad.

Alle ofrene var kommet for å be, opplyser Attaullah Khogyani, en talsmann for provinsens guvernør.

Afghanistan er preget av en blodig borgerkrig der både Taliban og IS kjemper mot regjeringen i Kabul, men ingen hadde fredag ettermiddag tatt ansvar for angrepet.

Veibombe drepte sivile

Torsdag ble seks sivile, deriblant fire barn, drept da kjøretøyet de satt i, ble rammet av en veibombe i Herat-provinsen vest i landet, opplyser en talsmann for provinsens guvernør.

Han oppgir at fire andre sivile ble såret.

Ifølge ferske FN-tall ble 2.563 sivile drept og 5.676 såret i løpet av årets ni første måneder, hvorav opprørere hadde ansvaret for 62 prosent. Perioden fra juli til september var den blodigste i landet så langt i år. Juli-oversikten viste dessuten at ikke siden registreringene startet i 2009, har så mange sivile blitt drept i løpet av en enkelt måned.

