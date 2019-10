Erna Solberg på todagersbesøk i Jordan

utenriks

Solberg treffer Jordans statsminister Omar Razzaz på søndag, opplyser Statsministerens kontor til NTB sent lørdag kveld.

Møtet vil omhandle et felles prosjekt mellom Norge og Jordan som går ut på håndtering av ekstremisme og radikalisering. De to regjeringssjefene skal også diskutere flyktningsituasjonen i Jordan, samt potensielle næringssamarbeid og andre bilaterale spørsmål.

Under besøket vil Solberg også treffe en flyktningfamilie, opplyser kommunikasjonsrådgiver Tor Aagaard Borgersen. Hun skal i tillegg besøke en skole der Norges Fotballforbund har et prosjekt som går ut på at jenter skal kunne spille fotball.

Solberg reiser fra Jordan mandag morgen.

(©NTB)