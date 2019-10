Unntakstilstand i Santiago etter voldsomme demonstrasjoner

utenriks

Piñera sier i en tale sendt på chilensk TV fredag kveld at han erklærer unntakstilstand for å sikre ro og orden og sikkerheten til folk og eiendom, skriver The Guardian.

Presidenten har gitt militæret ansvaret for den nasjonale sikkerheten, som er i tråd med loven.

Hele tunnelbanesystemet i Chiles hovedstad Santiago er stengt og kommer til å være stengt til over helgen etter at demonstranter vandaliserte flere stasjoner.

Innganger har skader fra brann, sluser har blitt ødelagte og busser brant under de voldsomme demonstrasjonene fredag.

Brukte tåregass

De store skadene førte til at hele tunnelbanesystemet ble stengt, noe som rammet svært mange av byens 6 millioner innbyggere på vei hjem i rushtiden.

Demonstrasjonene ble innledet av elever og studenter i starten av måneden som følge av et prishopp på 4 prosent på kollektivtrafikken.

Prisstigningen forklares med svak peso, høyere drivstoffkostnader og vedlikeholdsbehov.

Fredag kveld fortsatte demonstrasjonene hvor det ble satt opp barrikader ved inngangene til flere T-banestasjoner. TV-bilder viser studenter og andre angripe politibiler, kaste steiner og påsette minst én buss.

Flere steder lå det også knust glass fra ødeleggelser inne på stasjonene, og demonstrantene kastet søppel og andre ting på togskinnene.

Politiet brukte tåregass mot demonstrantene ved flere stasjoner i et forsøk på å bryte opp demonstrasjonene.

– Kriminalitet

– Én ting er å demonstrere, en annen er å vandalisere som vi har vært vitne til. Dette er ikke protester, det er kriminalitet, sa president Sebastián Piñera til Radio Agricultura fredag.

Ifølge lederen for fagforeningen som representerer togansatte, Eric Campos, har minst 16 ansatte fått skader i forbindelse med protestene og ba om å stenge hele tunnelbanesystemet.

Transportminister Gloria Hutt, som tidligere har avvist å droppe prishoppet, sier at «det er mulig at tunnelbanesystemet i løpet av neste uke vil være gradvis tilbake».

Tre av seks linjer ble stengt fredag ettermiddag, og ved midnatt ble samtlige stengt.

Chile produserer ikke egen olje og må importere drivstoff, noe som fører til høye priser på bensin, strøm og høye kostnader på offentlig transport.

