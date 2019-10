utenriks

Statsminister Boris Johnson er imot å utsette brexit nok en gang, men et flertall i Underhuset lørdag ettermiddag stemte for å utsette utmeldingen. Johnson sendte derfor et brev til EU der han ber om en ny dato.

I forbindelse med forespørselen skal EU-ambassadørene søndag møtes for å diskutere den siste utviklingen i brexitsaken.

Johnson mener det fortsatt er mulig å forlate EU 31. oktober. Dersom EU godkjenner en utsettelse, vil den nye brexitdatoen bli 31. januar 2020.

(©NTB)