Evo Morales håper på gjenvalg i Bolivia

Meningsmålingene viser at Morales ligger an til å få 32 prosent av stemmene i søndagens valg i det søramerikanske landet, mens utfordreren Carlos Mesa ligger an til å få 27 prosent.

Dersom dette blir resultatet må det dermed en ny valgomgang til, og den vil bli holdt 15. desember.

Den tidligere fagforeningslederen Evo Morales, som har Cubas Fidel Castro og Venezuelas Hugo Chávez som sine politiske forbilder, overtok som president i Bolivia i 2006 og har styrt landet siden.

Nasjonalisering

Under Morales og sosialistpartiet MAS har Bolivia nasjonalisert landets olje- og gassfelt og gjennomført omfattende jordreformer, men de siste årene har presidentens popularitet dalt, blant annet som følge av anklager om korrupsjon.

Bolivias grunnlov slår opprinnelig fast at presidenten bare kan sitte i to perioder, og Morales fikk ikke tilslutning til å oppheve denne begrensningen da det i 2016 ble holdt folkeavstemning.

Regjeringen avviste imidlertid resultatet av folkeavstemningen og lot landets grunnlovsdomstol avgjøre saken, noe den gjorde i Morales' favør.

Kritiker

Carlos Mesa var visepresident fra 2002 til 2003 og overtok da som presidenten etter Gonzalo Sánchez de Lozada. Han ble tvunget til å gå av etter omfattende opptøyer og flyktet deretter i eksil til USA.

Den tidligere journalisten og historikeren Mesa stiller til valg for det lille sentrum-venstrepartiet FRI og har vært en krass kritiker av Morales, som han anklager for å være autoritær.

Mesa har advart mot omfattende valgfusk under søndagens valg, der valglokalene stenger klokka 22 norsk tid.

