Ti drept i artilleriangrep i Kashmir

utenriks

India og Pakistan anklager søndag hverandre for angrepene i den omstridte regionen.

En talsmann for den indiske hæren sier to soldater og en sivil ble drept, mens tre andre ble såret da pakistanske styrker «uprovosert» åpnet ild inn i det fjellrike Kupwara-distriktet.

Pakistanske myndigheter anklager også den indiske hæren for å ha angrepet sivile. Ifølge utenriksdepartementet ble seks sivile drept ved pakistanskkontrollerte Muzaffarabad nær delelinjen. Den pakistanske hæren opplyser i tillegg at én av deres soldater ble drept søndag.

Spenningen økte kraftig mellom de to atommaktene da Indias regjering 5. august fratok selvstyret til befolkningen i den indiskstyrte delen av Kashmir-regionen, som er delt mellom de to nabolandene.

Samtidig ble det innført et omfattende militært portforbud for befolkningen på rundt 7 millioner, som i hovedsak er muslimer. Titusenvis av indiske soldater ble sendt til området, internett- og telefontilgangen ble kuttet og flere tusen ble pågrepet. For én uke siden gjenopprettet indiske myndigheter mobiltelefontilgangen.

Siden har det blitt meldt om flere sammenstøt i regionen. Søndagens artilleriangrep skjer dagen før det skal holdes valg i to viktige indiske delstater.

