Facebook: Har rustet opp sikkerheten i forbindelse med presidentvalget i USA

Tiltakene er ment å forhindre at andre land bruker Facebook for å manipulere amerikanske velgere.

Ved valget i 2016 ble det spredt store mengder falske nyheter rettet mot spesifikke velgergrupper og angivelige lekkasjer som først og fremst skulle skade Demokratenes kandidat Hillary Clinton.

Facebook opplyser at de nye tiltakene blant annet vil være tydelig markering av innlegg som er regnet som falske, samt delvis falske bilder og videoer – både på Facebook og Instragram, som eies av Facebook.

– Hovedpoenget her er at både valg og Facebook har forandret seg betydelig siden 2016. Vi står overfor stadig mer sofistikerte angrep fra andre land, men jeg er sikker på at vi er enda bedre forberedt nå, sier Facebook-sjef Mark Zuckerberg.

Kritikere mener at de nye tiltakene ikke er nok og argumenterer for at Facebooks hovedproblem er deres businessmodell, som avhenger av målrettede annonser og baserer seg på å holde brukerne engasjerte og underholdt.

Facebook kunngjorde også mandag at de nylig har fjernet fire nettverk – russiske og iranske – med falske kontoer som spredte feilinformasjon. Nettverkene hadde som mål om å blande seg inn i valgene i USA, Nord-Afrika og Latin-Amerika, ifølge selskapet.

