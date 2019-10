USA har redusert antallet soldater i Afghanistan

utenriks

USAs øverstkommanderende i landet, general Austin S. Miller, bekrefter overfor The New York Times at det nå befinner seg rundt 12.000 soldater i landet.

Dette er rundt 2.000 færre enn det som tidligere har vært kjent.

President Donald Trump varslet tidligere i år tilbaketrekking av drøyt 5.000 soldater fra Afghanistan, og forsvarsminister Mark Esper sa i helgen at planen er å redusere antallet til rundt 8.600.

Den amerikanske forsvarsministeren understreker i imidlertid at en tilbaketrekking forutsetter en fredsavtale med Taliban.

– Målet er fortsatt en fredsavtale på ett eller annet tidspunkt. Det er den beste veien å gå, sa Esper.

Forhandlingene mellom USA og Taliban brøt sammen i september.

