Israel og Jordan ber Trump beholde soldater i Syria

utenriks

Forrige uke sa Trump at de om lag tusen amerikanske soldatene i det nordøstlige Syria vil reise hjem, og at rundt 200 blir igjen ved en base sørøst i landet.

Den amerikanske forsvarsministeren Mark Esper sa mandag at han vurderer muligheten for å ha en ekstra kontingent i Øst-Syria. Disse soldatene skal samarbeide med syriske kurdiske soldater om å nedkjempe den ytterliggående islamistgruppen IS.

Trump fortalte også journalister i Det hvite hus at USA ville «finne en løsning» med kurderne i Øst-Syria for å sikre at de har tilgang til inntekter fra den syriske oljeproduksjonen. Han foreslo å sende et amerikansk oljeselskap dit for å hjelpe.

