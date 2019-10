Naruhito kronet i en noe nedtonet seremoni

utenriks

Naruhito tok offisielt over som keiser 1. mai, dagen etter at faren Akihito hadde abdisert. Det var første gang på 200 år at en japansk monark ga fra seg tronen.

Den nye keiserens offisielle kroning er imidlertid ikke fullført før dagens program er unnagjort.

Kroningsdagen begynte med at Naruhito iførte seg hvit drakt og en svart hatt med en 60 centimeter høy «mast». Han bad ved flere hellige steder ved keiserpalasset i Tokyo, før seremonien med om lag 2.000 gjester kunne starte.

Dempet feiring

Gjester fra over 180 land, inkludert kronprins Haakon, er til stede under den høytidelige kroningen. Dagen avsluttes med en seremoni i keiserpalasset.

Feiringen har imidlertid blitt nedskalert noe i kjølvannet av tyfonen Hagibis herjinger for litt over en uke siden. Uværet krevde over 80 liv, og mange leter fortsatt etter savnede slektninger.

Regjeringen har blant annet utsatt en parade som hadde til hensikt å vise fram keiserparet for publikum.

Resten av dagens seremonier skjer likevel som planlagt. Og en av de viktigste delene skjer i det symboltunge rommet Matsu-no-Ma (Fururommet) i keiserpalasset. Det er her keiseren tar imot statsministeren, og der han utnevner eller avskjediger ambassadører og statsråder.

Statsminister Shinzo Abe roper ut «banzai» («lenge leve keiseren») tre ganger, og fullfører kriningsprosessen.

Blant de eldste til å ta over tronen

Da Naruhito som 59-åring tok over Krysantemumtronen 1. mai, var det som den nest eldste noensinne. Han har lovet å legge seg på samme linje som faren, blant annet ved å vise omtanke og omsorg for landsmenn som sliter.

Den nye keiseren har studert historie i Tokyo og Oxford, og han har skrevet både en bok og flere artikler om japansk historie.

Keiserparet har ett barn, datteren Aiko (17). Naruitos bror Akishino er for tiden kronprins. Og Akishinos sønn, 13 år gamle Hisahito, er for øyeblikket den eneste andre gjenværende etterfølgeren.

En meningsmåling fra rikskringkasteren NHK tirsdag viste at 70 prosent av velgerne i Japan har et «vennlig eller gunstig» syn på den keiserlige familien.

(©NTB)