Putin og Erdogan enige om Syria-avtale

De to presidentene møtte hverandre i den russiske byen Sotsji tirsdag.

Erdogan hyller det han omtaler som en «historisk avtale», som blant annet innebærer at kurdiske styrker innen 150 timer, eller seks dager, skal flyttes 30 kilometer bort fra den 440 kilometer lange grensen mellom Tyrkia og Syria.

Nedtellingen av de 150 timene starter onsdag, ifølge Erdogan. Han la også til at tyrkiske og russiske styrker i fellesskap skal patruljere området.

– Ifølge denne avtalen vil verken Tyrkia eller Russland tillate noen separatistisk agenda på syrisk territorium, sa Erdogan til pressen i etterkant av møtet.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov opplyser at Russland går med på at Tyrkia kan fortsette sin offensiv i et avgrenset område 32 kilometer inn på syrisk territorium, ifølge Reuters.

Har trukket seg ut

Den kurdiske SDF-styrken har imidlertid opplyst at den har trukket seg helt ut av en 120 kilometer lang sone nær den tyrkiske grensen, i tråd med den fem dager lange våpenhvileavtalen som ble inngått forrige uke.

Mazlum Abdi, sjefen for den kurdiskdominerte opprørsalliansen Syrian Democratic Forces (SDF), skal ha skrevet i et brev til USAs visepresident Mike Pence at de har trukket ut «alle YPG-styrkene» fra sonen, opplyser en amerikansk tjenestemann.

Truet med å gjenoppta offensiv

Russland anses å ha nøkkelen til den videre utviklingen i Nord-Syria med sin militære støtte til Syrias regime og samtidig tette kontakt med Tyrkia.

Før avreise til Sotsji truet Erdogan med å gjenoppta offensiven i Syria hvis ikke kurdisk milits fullførte sin tilbaketrekking i tråd med tyrkiske krav.

– Hvis løftene som USA har gitt vårt land, ikke holdes, vil vi fortsette operasjonen vår fra der vi sluttet og med enda større besluttsomhet, sa Erdogan.

Russiske styrker rykket inn

Russiske styrker rykket for få dager inn i områder nordøst i Syria sammen med syriske regjeringssoldater etter en desperat kurdisk anmodning om å hindre Tyrkia i å innta en drøyt 30 kilometer bred sone langs grensen til Tyrkia.

Framrykkingen ble muliggjort av amerikanske styrkers tilbaketrekking fra områder som til nå har vært kontrollert av den kurdiskdominerte SDF-militsen. SDF har de siste årene vært USA og andre vestlige lands viktigste allierte i kampen mot IS.

