Putin og Erdogan i viktige Syria-samtaler

utenriks

Russland anses å ha nøkkelen til den videre utviklingen i Nord-Syria med sin militære støtte til Syrias regime og samtidig tette kontakt med Tyrkia.

Før avreise til Sotsji i Russland truet president Recep Tayyip Erdogan med å gjenoppta offensiven i Syria hvis ikke kurdisk milits fullfører sin tilbaketrekking i tråd med tyrkiske krav.

– Hvis løftene som USA har gitt vårt land, ikke holdes, vil vi fortsette operasjonen vår fra der vi sluttet og med enda større besluttsomhet, sa Erdogan.

Russiske styrker rykket for få dager inn i områder nordøst i Syria sammen med syriske regjeringssoldater etter en desperat kurdisk anmodning om å hindre Tyrkia i å innta en drøyt 30 kilometer bred sone langs grensen til Tyrkia.

Framrykkingen ble muliggjort av amerikanske styrkers tilbaketrekking fra områder som til nå har vært kontrollert av den kurdiskdominerte SDF-militsen. SDF har de siste årene vært USA og andre vestlige lands viktigste allierte i kampen mot IS.

Ulike ønsker

Tyrkia har ytret ønske om at Russland vil kunne overtale Syrias regime til å avstå en større del av sitt territorium nordøst i landet, slik at Tyrkia kan sikre at det blir fritt for kurdisk milits.

Kurdere håper på sin side at Russland vil kunne sørge for å holde tyrkerne ute slik at de kan beholde deler av selvstyret som de har etablert under den åtte år lange krigen.

I Damaskus er imidlertid holdningen klar: Syrias president Bashar al-Assad ønsker å få kontroll over alle områder i landet, både de selvstyrte kurdiske områdene i nordøst, områdene som Tyrkia allerede har tatt kontroll over langs grensen, og områder som fortsatt er kontrollert av syriske opprørere.

Kaller Erdogan for tyv

Samtidig som Erdogan dro til Sotsji, reiste Assad til den delvis opprørskontrollerte Idlib-provinsen nordvest i landet.

I en tale til syriske regjeringssoldater kalte han Erdogan «en tyv» og lovet å støtte enhver «folkelig motstand» mot Tyrkias invasjon. Han lovet også støtte til kurderne.

– Vi er midt i en kamp, og det som er riktig å gjøre, er å samle innsatsen for å minske skadene fra invasjonen, og kaste angriperen ut før eller senere, sa Assad.

Det store spørsmålet tirsdag er imidlertid hva som vil skje når våpenhvilen, som USA forhandlet fram, utløper tirsdag kveld.

Ifølge avtalen skal kurdisk milits forlate et cirka 120 kilometer langt og 30 kilometer bredt område mellom de to syriske grensebyene Tell Abyad og Ras al-Ain.

Uavklart

Men situasjonen langs resten av den nordøstlige grensen er fortsatt uklar. På nåværende tidspunkt er de fleste stedene kontrollert av kurdiskledede styrker, med unntak av stedene som i forrige uke ble inntatt av syriske regjeringssoldater og russerne.

Det er en situasjon Tyrkia ikke vil godta. Tyrkiske myndigheter regner kurdisk milits på både syrisk og tyrkisk side av grensen som «terrorister».

De omstridte områdene langs grensen er noen av Syrias mest fruktbare. Her har det tradisjonelt bodd mange kurdere, Syrias største etniske minoritet, men også andre syriske folkegrupper.

Til sammen har Tyrkia en ambisjon om å kontrollere en 400 kilometer lang «sikkerhetssone» inne på syrisk territorium, som landet vil bruke til å returnere om lag 2 millioner syriske flyktninger. Planen er blitt tolket av kurderne som en varslet etnisk rensing, der planen er å erstatte den kurdiske befolkningen med blant annet syriske arabere som opprinnelig var bosatt i andre deler av Syria.

(©NTB)