Ungarn vil ha et norsk statsbudsjett i klimakompensasjon

Da han åpnet nasjonalforsamlingens høstsesjon, sa statsminister Orban at målet er at 90 prosent av landets energiproduksjon skal være utslippsfri innen 2030.

Deretter snakker han om EU-ledernes diskusjon om å oppnå en klimanøytral økonomi for hele unionen innen 2050. Et stort flertall av stats- og regjeringssjefene var enige om dette målet på toppmøtet i juni. Ungarn var ett av fire land som sto imot. De øvrige var Estland, Polen og Tsjekkia.

Orbán mener målet er innen rekkevidde og at planleggingen for å nå det er i gang.

– Vi trenger et gjennombrudd på tre områder: fullstendig karbonnøytral strømproduksjon, utfasing av all naturgass og 100 prosent strømdrevet transport, sier Orbán. En slik endring er ikke gratis og han har varslet EU om at landet trenger økonomisk hjelp for å nå målet.

– Vi kan få behov for 50.200 milliarder forinter eller 150 milliarder euro. Dette er ikke umulig, men det vil ikke fungere uten omfattende hjelp fra EU. Vi trenger det bidraget, sier statsministeren.

Beløpet til svarer rundt 1.550 milliarder kroner til dagens kurs. Til sammenligning legger regjeringen her hjemme opp til å bruke 1.442 milliarder i neste års statsbudsjett.

