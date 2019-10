Voldelige opptøyer etter valget i Bolivia

utenriks

Rivaliserende politiske tilhengere støtte sammen i hovedstaden La Paz mens bygningen til valgstyret er satt i brann i byen Sucre sør i landet.

Opptøyene kommer etter at opposisjonspolitiker Carlos Mesa ikke ville godkjenne resultatet i presidentvalget.

Etter at 95 prosent av stemmene er talt opp, leder den sittende presidenten Evo Morales med de avgjørende ti prosentpoengene som trengs for å sikre presidentmakten.

Hvis ingen av kandidatene får mer en 50 prosent av stemmene, blir det en ny valgrunde 15. desember. En kandidat kan også vinne med 40 prosent og 10 prosentpoengs ledelse over den andre kandidaten.

Mandag kveld hadde Morales 46,85 prosent av stemmerne, mot Mesas med 36,73 prosent.

Opposisjonsleder Mesa sier til det lokale mediet El Deber at han ikke anerkjenner resultatet. Han beskylder den sittende bolivianske regjering for at jukse med stemmene.

– Vi stoler på at velgerne ikke vil akseptere dette, sier han.

