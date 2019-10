utenriks

Politiets teori nå er at bilen kom fra Zeebrugge i Belgia og inn i Storbritannia via havnen i småbyen Purfleet øst for London.

Tidligere var en av politiets teorier at lastebilen kan ha kommet til Storbritannia via Irland.

Lastebilen ble funnet inne på et industriområde i byen Grays rett ved Purfleet natt til onsdag. Da helsepersonell åpnet lasterommet, fant de 39 døde mennesker. Identiteten til de omkomne er ennå ikke kjent.

(©NTB)