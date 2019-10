Nye anklager mot Lori Loughlin i collegeskandalen

utenriks

Loughlin og de ti andre, inkludert hennes ektemann, klesdesigner Mossimo Giannulli, er også tiltalt for å ha inngå et forbund om å bestikke offentlige tjenestemenn.

Det opplyste påtalemyndigheten i Massachusetts tirsdag.

Loughlin og Giannulli er fra før tiltalt for å ha betalt 500.000 dollar, snaue 3 millioner kroner, for å sikre sine to døtre plass i rolaget til University of Southern California til tross for at ingen av jentene drev med roing.

Ekteparet har nektet straffskyld for de tidligere anklagene. Det er ikke kjent hvordan de stiller seg til de nye.

Ringlederen bak nettverket av trenere og universitetsansatte som har bidratt, William «Rick» Singer, skal ifølge myndighetene ha distribuert i alt 25 millioner dollar til sine kontakter i bytte for å få tenåringer inn på eliteuniversiteter. Han har erklært seg skyldig og samarbeider med myndighetene.

Loughlin og Giannulli er to av 50 velbemidlede foreldre som er anklaget i collegeskandalen, der også skuespillerkollega Felicity Huffman er inkludert. Hun soner på nåværende tidspunkt en dom på 14 dagens fengsel for ha betalt 15.000 dollar for å gi datteren bedre karakter på en opptaksprøve til et universitet.