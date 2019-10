Omstridt lovforslag formelt trukket i Hongkong

utenriks

Selv om skrotingen av den upopulære utleveringsloven har vært kunngjort for en stund tilbake, har de ukentlige protestene fortsatt som en bredere kampanje for å opprettholde demokratiske rettigheter.

Torsdag opplyste Hongkongs sikkerhetssjef at lovforslaget trekkes.

Hongkongs leder, Carrie Lam, foreslo endringene i utleveringsreglene for å løse en sak hvor selvstyrte Taiwan ønsket en drapsmistenkt mann utlevert. Men forslaget skapte frykt for at innbyggere også kunne risikere å bli utlevert og straffeforfulgt i Fastlands-Kina, under andre lover og et annet rettssystem.

Etter at de massive protestene startet, opplyste Lam i forrige måned at hun trakk tilbake forslaget.

