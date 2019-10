Russland truer med at militante kurdere kan bli «knust» av Tyrkia

utenriks

Trusselen blir fremsatt dagen etter at president Vladimir Putin og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan inngikk en avtale. Den går ut på at Tyrkia beholder kontrollen over områdene som landet har invadert siden 9. oktober. Samtidig skal russiske og syriske soldater i fellesskap patruljere resten av grensen.

– De gjenværende kurdiske enhetene vil bli knust av det tyrkiske militærmaskineriet, sier Putins talsmann, Dmitrij Peskov, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS.

Samtidig holder han USA ansvarlig for situasjonen som har oppstått.

– USA var kurdernes nærmeste allierte de siste årene. Men til slutt sviktet USA kurderne, de forrådte dem faktisk. USA valgte å overlate dem til seg selv på grensen, og tvang dem nesten til å kjempe mot tyrkerne, sier Peskov videre.

Kurdisk milits har fått 150 timer på seg til å trekke seg tilbake fra den aktuelle sonen. Tiden begynte å løpe onsdag klokka 12.

Russland og Tyrkia, som har vært på hver sin side av krigen i Syria, besluttet onsdag å gå sammen om å patruljere området langs den syrisk-tyrkiske grensen for å sikre at tidligere amerikanskstøttet syriskkurdisk milits ikke blir værende i området.

Inntil Tyrkia innledet en større militæroffensiv nordøst i Syria for drøyt to uker siden, var sonen del av det selvstyrte kurdiskkontrollerte området som kurderne på egen hånd har opprettet under krigen.

