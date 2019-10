Sterke reaksjoner etter funn av 39 døde i lastebil i Sør-England

utenriks

Det var den lokale nettavisen Echo som først meldte om saken. Det skal være 38 voksne og én tenåring som er funnet døde i lastebilens lasterom, inne på et industriområde i byen Grays øst for London.

Politiet tror lastebilen kom fra Bulgaria, men opplyser at det kan ta lang tid å identifisere de døde. Det var ambulansepersonell som fant de døde og tilkalte politiet natt til onsdag, men først på formiddagen ble saken kjent i mediene. Den 25 år gamle lastebilsjåføren fra Nord-Irland er pågrepet, siktet for drap.

Forferdelse og sjokk preger reaksjonene på nyheten.

– Dette er en tragedie vi ikke kan forestille oss og dypt hjerteskjærende, sa statsminister Boris Johnson da han møtte til spørretime i Parlamentet onsdag, ifølge BBC.

De folkevalgte, som ellers bruker all sin energi på brexit, tok seg tid til å kommentere saken da de møttes i Underhuset onsdag.

– Forakt for menneskeliv

Flere av dem ga uttrykk for sin forferdelse over dødsfallene, ikke minst representanten for valgkretsen Thurrock der bilen ble funnet.

– Å låse 39 mennesker inne i en metallkonteiner viser en forakt for menneskeliv som er ondskapsfull, sa Jackie Doyle-Price.

Johnson understreket hvor viktig det er å finne dem som står bak.

– Alle som handler med menneskeliv, bør forfølges og stilles for retten, sa statsministeren.

Politiet i Essex får bistand av den nasjonale politienheten National Crime Agency, som etterforsker alvorlig organisert kriminalitet.

Bulgarias utenriksdepartement opplyser at de er i kontakt med britiske myndigheter om saken, men påpeker at det ikke er kjent hvilken nasjonalitet ofrene har, ei heller om bilen var registrert i Bulgaria.

Gjennom Irland?

Irske myndigheter undersøker om lastebilen har kommet til Storbritannia via Irland, opplyste Irlands statsminister Leo Varadkar onsdag.

Politiet mener lastebilen kom til Storbritannia via havna Holyhead i Wales lørdag. Havna ligger ved Irskesjøen. Det ville være en uvanlig rute for en lastebil som skal fra Bulgaria til Storbritannia. Men flere påpeker at menneskesmuglere kan se det som en tryggere rute, siden det ikke er grensekontroller her.

På motsatt side har kontrollene i Calais i Frankrike og britiske Dover ved Den engelske kanal blitt stadig strengere, påpeker blant andre Seamus Leheny i det nordirske transportforbundet FTA.

En alternativ rute går fra Cherbourg eller Roscoff i Frankrike til den irske havna i Rosslare. Deretter kan lastebilen ha kjørt til Dublin før en ny ferje kan ha tatt den til Holyhead, ifølge Leheny.

Stena Line Ports, som opererer havna i Holyhead, sier de vil bistå politiet med etterforskningen.

Den britiske avdelingen av Amnesty International kaller saken hjerteskjærende, skriverEcho.

– Folk som er tvunget til å velge farlige og noen ganger dødelige ruter til Storbritannia, gjør det fordi den nåværende innvandringspolitikken nekter dem trygge og lovlige alternativer, sier Steve Valdez-Raymonds, som er Amnestys ansvarlige for flyktningers og innvandreres rettigheter.

Dover-tragedien

Tragedien vekker minner om en sak som rystet britene i juni 2000. Den gang ble 58 kinesiske immigranter funnet døde i en lastebil ved Dover. En nederlandsk lastebilsjåfør ble året etter dømt til 14 års fengsel for drap.

Ofrene ble kvalt etter at sjåføren stengte den eneste lufteluka for å unngå at menneskesmuglingen skulle bli avdekket på ferja mellom Zeebrugge og Dover. To personer overlevde så vidt og vitnet i rettssaken mot sjåføren og den kinesiske tolken Ying Guo, som fikk seks års fengsel for menneskesmugling.

I 2015 ble 71 døde personer funnet i en forlatt lastebil i Australia. Politiet mistenkte menneskesmuglere fra Bulgaria og Ungarn for å stå bak.