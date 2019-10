USA hevder over hundre IS-fanger har rømt i Syria etter Tyrkias invasjon

utenriks

– Vi vil si at antallet nå er på over hundre. Vi vet ikke hvor de er, sa James Jeffrey i en høring i utenrikskomiteen i Representantenes hus onsdag.

Tyrkia innledet i begynnelsen av oktober en lenge varslet militæroffensiv mot det nordøstlige Syria, der landets president Recep Tayyip Erdogan vil opprette en drøyt 30 kilometer bred «sikkerhetssone» på syrisk side av grensa.

Jeffrey viste til at kurdiske soldater har vært fangevoktere for IS-fangene og at det har blitt advart om at de som følge av Tyrkias invasjon, måtte omprioritere ressursene.

– Nesten alle fengslene som SDF har voktet, er fortsatt sikret. SDF har fortsatt folk der, sa han. SDF er den kurdiskdominerte opprørsalliansen Syrian Democratic Forces.

Jeffrey sa at USA jobber så godt de kan med å overvåke situasjonen.

– VI har fortsatt folk i Syria som jobber med SDF, og et av prioritetsområdene er disse fengslene, sa han.

Etter omfattende press, først og fremst fra USA, gikk Erdogan 17. oktober med på å innstille angrepene for å gi kurdisk milits anledning til å forlate området. Tyrkias invasjon skjedde etter at USA gikk med å trekke ut sine styrker i området. Grepet har blitt sett på som et svik mot kurderne, som har vært USAs nærmeste allierte på bakken i krigføringen mot IS.

