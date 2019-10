Morales åpen for ny valgrunde i Bolivia

utenriks

Morales sa tidligere torsdag at han hadde sikret seg seieren over motstanderen Carlos Mesa, med en total oppslutning på 46,83 prosent. Mesa skal ha fått 36,7 prosent av stemmene.

Reglene i Bolivia tilsier at en andre valgrunde ikke er nødvendig hvis en kandidat sikrer seg minst 10 prosentpoeng flere stemmer enn den nærmeste motstanderen.

Knapp margin

Dermed ser valget ut til å være avgjort med knapp margin, siden det bare gjenstår å telle et fåtall stemmer.

– Hvis vi ikke vinner med 10 prosentpoengs differanse, vil vi respektere resultatet. Hvis en andre runde må til, setter vi i gang, sa Morales på en pressekonferanse.

Opposisjonen har allerede protestert kraftig på de foreløpige resultatene, og Mesa sier han ikke vil anerkjenne resultatet. Han anklager valgmyndighetene for å ha jukset under opptellingen for at Morales skulle kunne bli sittende i en fjerde periode.

Generalstreik

Valgobservatørene fra Organisasjonen av amerikanske stater (OAS) ga uttrykk for «dyp bekymring og overraskelse» under opptellingen av stemmer. Etter at resultatene ble kjent, ble det opptøyer og sammenstøt mellom tilhengere og motstandere av Morales i hovedstaden La Paz, og i byen Sucre ble valgkommisjonens hovedkvarter påtent.

Opposisjonen oppfordret også til en landsomfattende generalstreik, og Mesa oppfordret tilhengerne sine til å fortsette demonstrasjonene for å sikre en valgrunde nummer to.

Morales er de siste årene blitt anklaget for å bli stadig mer autoritær.

