Fjerde person tatt etter funnet av 39 døde i Storbritannia

Det er en 48 år gammel mann fra Nord-Irland som nå er pågrepet, opplyser Pippa Mills i Essex-politiet. Han ble pågrepet på Stansted flyplass fredag, mistenkt for medvirkning til menneskesmugling og uaktsomt drap.

Den 25 år gamle sjåføren er fra før mistenkt i saken, og en mann og en kvinne fra Nordøst-England er også pågrepet.

25-åringen er i likhet med 48-åringen fra Nord-Irland.

Mills sier politiet ikke vil delta i spekulasjoner om ofrenes nasjonaliteter, men sier at et bilde nå trer fram. Politiet har tidligere uttalt at de tror at alle ofrene er kinesere, men meldinger fredag går ut på at det kan ha vært noen vietnamesere blant dem.

