Lion Air-gransking: Designfeil på Boeing-fly årsak til ulykken

Det er konklusjonen til den indonesiske transportsikkerhetskommisjonen, som la fram sin granskingsrapport fredag.

157 mennesker døde i flystyrten, som skjedde like etter avgang fra Jakarta i Indonesia i oktober for ett år siden.

Granskingen peker på feil ved designet på programmet MCAS på Boeings flytype 737 MAX 8. Den samme flytypen var involvert i en ulykke i Etiopia i vår, og siden har flytypen stått på bakken.

MCAS som skal hjelpe pilotene hvis flyet er i ferd med å steile i luften, har lenge vært antatt å ha spilt en rolle i de to ulykkene.

Både designet og amerikanske luftfartsmyndigheters godkjenning av systemet, var mangelfull, konstaterer granskerne.

Flyets manual og treningen av pilotene omfattet ikke informasjon om MCAS, heter det videre. Granskerne sier problemene som oppsto, ikke ble håndtert på en effektiv måte av besetningen.

MCAS-systemet er sårbart fordi det har vært avhengig av én enkelt sensor. Denne var feil innstilt og dette ble ikke oppdaget under vedlikehold av flyet, til tross for at flyet tidligere hadde hatt lignende problemer.

