Russisk «agent» løslatt fra fengsel i USA

Butina vil nå etter alt å dømme bli deportert til Russland. Hun er opprinnelig fra byen Barnaul i Sibir.

Den 30 år gamle kvinnen ble pågrepet i juli 2018. I april ble hun dømt til 18 måneders fengsel for på ulovlig vis å ha infiltrert den amerikanske våpenorganisasjonen NRA og knyttet kontakter med republikanske politikere.

Påtalemyndigheten mener at selv om hun arbeidet i full åpenhet og ikke var knyttet til russisk etterretning, utgjorde hun en trussel mot USA. Butina kom til landet på et studentvisum i 2016.

Russiske myndigheter hevder at Maria Butina er utsatt for en heksejakt, og russisk UD har ført en kampanje for henne i sosiale medier under slagordet «Løslat Maria Butina».

Blant dem hun har hatt kontakt med i USA, var president Donald Trump, noe som skjedde under et valgkamparrangement i forkant av valget i 2016.

Butina har selv hevdet at hun har ønsket en framtid i internasjonal politikk, og at det hun har ønsket, var å bedre forholdet mellom Russland og USA.

