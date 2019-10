Femte person pågrepet i lastebilsaken

utenriks

En mann i 20-årene er pågrepet på havna i Dublin, mistenkt for å ha hatt befatning med saken. Han var etterlyst av politiet i Essex, opplyser irsk politi lørdag.

Fire andre personer er pågrepet i Storbritannia etter oppdagelsen av ofrene onsdag.

To av dem, en kvinne og en mann fra Cheshire nordvest i England, har imidlertid avvist all innblanding, ifølge The Times.

– Det har ingenting å gjøre med oss, sier kvinnen og insisterer på at de solgte lastebilen til et irsk selskap for over et år siden.

Den nordirske sjåføren (25) er mistenkt i saken, og en 48 år gammel nordirsk mann ble i tillegg pågrepet på Stansted flyplass fredag.

