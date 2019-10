Lastebilsjåføren siktet etter funnet av 39 døde i Storbritannia

utenriks

Britisk politi kom med opplysningen om siktelsen lørdag. Mannen som er siktet er 25 år gamle Maurice Robinson fra Nord-Irland, som ble pågrepet kort tid etter funnet av de døde i kjølevogna.

Robinson fremstilles for fengsling mandag, opplyser politiet i Essex. Funnet av de døde ble gjort onsdag i Grays i Essex, og politiet der har ansvaret for etterforskningen av saken.

Den pågår for fullt, og sent lørdag ettermiddag ble det kjent at en person også var pågrepet i Irland. Dermed er totalt fem personer i politiets varetekt. Robinson og tre andre er pågrepet forskjellige steder i Storbritannia.

Flere steder

Mannen som er pågrepet i Irland, er i 20-årene og kommer fra Nord-Irland. Politiet opplyser at de tok hånd om ham på havna i Dublin.

Fredag ble en 48 år gammel nordirsk mann pågrepet på Stansted flyplass.

I tillegg avhøres en kvinne og en mann fra Cheshire nordvest i England. Kvinnen er oppført som eier av trekkvogna, men avviser ifølge The Times enhver befatning med saken.

– Det har ingenting å gjøre med oss, sier kvinnen og holder fast ved at de solgte lastebilen til et irsk selskap for over et år siden.

Ofrene kan være vietnamesere

Slektninger og samfunnsledere i Vietnam forteller nå om personer som har forsøkt å ta seg til Storbritannia, men som det ikke er mulig å få kontakt med lenger. Flere vietnamesiske familier har ikke hørt fra sine kjære på flere dager, og det fryktes derfor at ofrene er fra Vietnam.

Den britisk-baserte organisasjonen VietHome opplyser at de har mottatt bilder av nesten 20 personer som er meldt savnet i landet. De savnede er fra 15 til 45 år gamle.

Britisk politi antok først at alle ofrene var kinesiske statsborgere, men har samtidig tatt høyde for at bildet kan endre seg.

Flere av vietnameserne som er savnet, kan ha reist med falske kinesiske pass, ifølge slektningene.

Få papirer

Under et pressemøte lørdag opplyste britisk politi at ofrene fra lastebilen hadde svært få identitetspapirer. Alle de døde er hentet ut, og det gjennomføres nå obduksjoner. Så langt er ingen av de 39 personene identifisert.

Martin Pasmore i Essex-politiet forteller at han lørdag har hatt møte med Vietnams ambassadør i Storbritannia. Britisk politi skal nå forsøke å bruke fingeravtrykk og DNA for å identifisere ofrene raskt, og Pasmore diskuterte detaljene med ambassadøren.

En katolsk prest i Nghe An-provinsen i Vietnam sier at de fleste ofrene trolig er vietnamesiske, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Tre lastebiler

– Hele distriktet er i sorg. Jeg samler fortsatt inn kontaktinformasjon fra familiene til alle ofrene, og jeg vil holde en seremoni for å be for dem i kveld, sier Anthony Dang Huu Nam.

Til Sky News sier han at han visste om mer enn 100 personer som reiste for å starte «et nytt liv». Kanalen omtaler også ubekreftede opplysninger fra kilder i Vietnam om at lastebilen der ofrene ble funnet, var del av en kolonne på tre biler fylt med migranter på vei til Storbritannia.

Ifølge Sky News' kilder skal to av de tre kjøretøyene ha klart å gjennomføre reisen, mens den tredje, der ofrene ble funnet, støtte på problemer og ble forsinket.

Hvor de to andre kjøretøyene endte opp er ikke kjent.

– Dette er en katastrofe for lokalsamfunnet vårt, sier Anthony Dang Huu Nam.

Frykter for sønnen

Blant vietnameserne som frykter for sine kjære, er faren til 20 år gamle Nguyen Dình Luong. Han sier til nyhetsbyrået AP at han ikke har greid å få tak i sønnen siden forrige uke. Sønnen skal da ha fortalt faren at han sluttet seg til en gruppe i Paris som forsøkte å ta seg til Storbritannia.

Faren, Nguyen Dinh Gia, sier også at sønnen fortalte at reisen til Storbritannia ville koste 11.000 pund, nærmere 130.000 kroner.

For flere dager siden mottok han imidlertid en telefon fra en vietnamesisk mann som sa at noe uventet hadde skjedd, og som ba om forståelse.

– Jeg falt i bakken da jeg hørte det. Det så ut til at han hadde vært i den ulykkesrammede lastebilen, der alle døde, sier han.

Hjerteskjærende sms

Også familien til den 26 år gamle kvinnen Pham Thi Tra My frykter at de har mistet henne i tragedien. Tirsdag sendte hun en tekstmelding til moren der det sto at hun ikke fikk puste og var i ferd med å dø, og at turen til utlandet gikk galt.

Broren hennes forteller også at han få timer senere fikk en ny melding der hun ber ham om å arbeide hardt for å betale ned morens gjeld.

Familien bor i et enkelt hjem med blikktak sentralt i Vietnam. De har kontaktet vietnamesiske myndigheter for å få hjelp til å finne 26-åringen.

Det var 31 menn og åtte kvinner i konteineren.

