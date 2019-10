SOHR: Ni drept i angrep på IS-tilknyttede krigere nordvest i Syria

utenriks

Meldingen kommer etter at amerikanske medier har meldt at IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi skal være drept i et amerikansk angrep i Idlib-provinsen nordvest i Syria.

Ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), en eksilgruppe med et bredt kildenettverk i Syria, angrep helikoptrene en bolig og en bil i utkanten av landsbyen Barisha.

Det er ikke kjent hvem som ble drept, og hvorvidt det var sivile blant de døde.

– Vi kan verken bekrefte eller avkrefte at Baghdadi var i området, sier SOHRs sjef Rami Abdulrahman.

En beboer i en leir for internflyktninger i utkanten av Barisha sier at han hørte uidentifiserte helikoptre ved midnatt, hvorpå det ble gjennomført flere luftangrep av det vedkommende mener var den USA-ledede koalisjonen.

– De fløy meget lavt og skapte stor panikk blant folk, sier Ahmed Hassawi til nyhetsbyrået AFP.

Baghdadi er meldt drept flere ganger de siste årene, men meldingene har vist seg å være feil. Det pågår nå DNA-tester av de drepte for å identifisere dem, opplyser amerikanske tjenestemenn til amerikanske medier.

(©NTB)