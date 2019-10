Brannen utenfor Los Angeles avtar

utenriks

Også flere andre steder i California raser det skogbranner, og kraftig vind gjør det vanskelig å få kontroll over flammene.

10.000 boliger og forretningsbygg fikk opprinnelig ordre om å evakuere som følge av brannen i Los Angeles, men ifølge byens borgermester, Eric Garcetti, har flere nå fått tillatelse til å flytte tilbake.

Flere bolighus har gått opp i flammer, men myndighetene har ennå ikke oversikt over hvor mange. Det er heller ikke kjent hvordan brannen oppsto.

Brannmannskapene har stått overfor tøffe valg om hvilke hus de skulle forsøke å berge, forteller brannsjefen i Los Angeles, Ralph Terrazas.

Blant dem som måtte flykte fra sine hjem, var flere Hollywood-kjendiser, inkludert Arnold Schwarzenegger, skriver USA Today.

– Ikke nøl om du befinner deg i evakueringsområdet, kom deg vekk. Jeg er takknemlig for at vi har de beste brannmannskapene i verden. De er de virkelige actionheltene som møter fare for å beskytte sine landsmenn, tvitrer Schwarzenegger.

«Sex and the City»-stjernen Kristin Davis og basketstjernen LeBron James er også evakuert, og det samme er skuespilleren Ryan Phillippe.

Flere millioner mennesker var uten strøm i California mandag, fordi elektrisitetsselskapene stengte av forsyningen for å hindre at nye branner oppsto.

Pacific Gas & Electric Co. medgir at deres kraftlinjer trolig utløste to branner i San Francisco Bay-området i helga.

