utenriks

Bare 5 prosent av Kincade-brannen nord for San Francisco var under kontroll mandag morgen lokal tid.

– Over 3.000 mennesker jobber nå med brannen. De sørger for at evakueringen går greit og at folk tar det på alvor, sier Californias guvernør Gavin Newsom.

Mange titall boliger og vingårder er blitt flammenes rov. Den 150 år gamle vingården Soda Rock Winery er blant dem som er tatt av brannen.

Rundt 180.000 mennesker har fått ordre om å evakuere hjemmene sine, og flere millioner mennesker i California er uten strøm. Grunnen er at kraftselskaper har kuttet strømmen for å unngå at gnister fra strømnettet antenner nye branner.

Før daggry mandag brøt det ut en ny brann utenfor Los Angeles, lenger sør i den amerikanske delstaten. Basket-stjernen LeBron James var blant dem som måtte evakuere her.

