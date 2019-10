Underhuset avviser Boris Johnsons forslag om nyvalg i Storbritannia

utenriks

Nederlagene ser ikke ut til å ha noen ende for Johnson. For tredje gang var det flere stemmer for regjeringens forslag enn mot – 299 mot 70 – men det var likevel ikke nok. Valgloven krever to tredels flertall for å skrive ut nyvalg, mens regjeringen for tiden ikke engang kan være sikker på å få alminnelig flertall.

Opposisjonen har så langt holdt igjen fordi de ville sikre seg mot en avtaleløs brexit før de gikk med på holde valg. Mandag ble det klart at EU vil gi britene den utsettelsen Johnson motvillig måtte be om, men det var altså likevel ikke nok til å få gjennom et valgvedtak.