Kongressen stemmer over veien videre i riksrettsprosessen

Resolusjonen vil blant annet åpne for offentlige høringer, opplyser en høytstående kilde i Det demokratiske partiet.

Lederen i Representantenes hus, demokraten Nancy Pelosi, orienterte mandag sine partifeller i Kongressen om planen, som er et mottrekk mot republikanere som hevder at riksrettsprosessen mot Trump mangler legitimitet.

– Denne resolusjonen etablerer prosedyre for høringer som er åpne for det amerikanske folk. Den trekker opp prosedyrer for å overføre beviser til justiskomiteen som skal vurdere mulige hjemler for riksrett, og den trekker opp hvilke rettigheter presidenten har, skriver Pelosi i sin orientering.

Resolusjonen har gode muligheter for å få flertall, ettersom Demokratene har 228 av totalt 435 representanter i den folkevalgte forsamlingen som allerede har sagt at de støtter en riksrettsprosess.

Fram til nå har alle utspørringer av vitner i den pågående prosessen foregått bak lukkede dører, noe som er én av årsakene til at republikanere har kritisert etterforskningen for å være taushetsbelagt og mangle legitimitet.

