To menn alvorlig skadd av hai i Australia

utenriks

Talsperson for ambulansetjenesten i delstaten Queensland, Mel Mangan, opplyser tirsdag at de to mennene ble brakt med båt fra den populære turistdestinasjonen Whitsunday Islands til fastlandet til byen Airlie Beach, der helsepersonell ventet på dem etter møtet med haien.

De skal være alvorlig skadd, og har skader på føtter og bein.

Ifølge Channel 9 news er en av mennene i 30-årene.

Mangan sa de etter planen skulle flys sørover i helikopter til Mackay. Ifølge redningstjenesten på Twitter, ankom de sykehuset klokka 12.40 tirsdag lokal tid. Hun kjenner ikke til omstendighetene rundt hvordan de to ble bitt av haien.

I november i fjor ble en mann drept av en hai, også på Whitsunday Islands, bare en måned etter at to andre turister var angrepet av hai samme sted.

(©NTB)