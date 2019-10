Danmark sier ja til Nord Stream 2

utenriks

Energistyrelsen i Danmark gir grønt lys til at rørledningen kan føres sørøst for Bornholm og viser til at det er dette alternativet som er mest skånsomt for miljøet og for skipsfarten i området.

Nord Stream 2 skal etter planen frakte gass fra Russland til Tyskland, men har høstet krass kritikk fra USA, som hevder at rørledningen er «en gavepakke» til Russlands president Vladimir Putin.

Gassrørledningen vil nemlig gjøre det mulig for Russland å eksportere gass direkte til Tyskland under Østersjøen.

Bekymringen har blant annet vært at dette vil gjøre det mulig for Russland å øke presset på Ukraina. Det skyldes at russerne ikke lenger vil være avhengige av Ukraina som transittland for gass som går til europeiske markeder.

Danmark har for sin del kommet i klemme mellom to allierte. Mens Tyskland har presset på for å få gassrørledningen ferdigstilt, har USA presset på for å få stoppet den.

Russland står for 40 prosent av gassen som importeres til EU. Norge følger på annenplass med 35 prosent.

