Japansk palass gikk opp i røyk

– Alle de tre hovedbygningene har brent ned. Det er ingenting igjen, sier Daisuke Furugen fra det lokale brannvesenet.

Shurijo-palasset står på UNESCOs verdensarvliste og antas å stamme fra 1400-tallet. Imidlertid er det trolig i hovedsak rekonstruksjoner som nå er brent ned.

Under andre verdenskrig bygget den japanske hæren et underjordisk hovedkvarter under palasset. Det ble bombet av amerikanske styrker, og senere bygget opp igjen.

Brannen brøt ut i hovedbygningen, og myndighetene ble varslet ved 2.40-tiden lokal tid. Flammene spredte seg raskt til andre bygninger på stedet.

Det er ikke meldt om personskader, og årsaken til brannen er ikke kjent.

Palasset er ifølge The Guardian en del av Okinawas kulturarv fra Ryukyu-kongedømmet som besto i over 400 år fram til 1870-tallet. Da ble det uavhengige riket annektert av Japan.

Ifølge Worldatlas er Shurijo det tiende mest besøkte palasset i verden, med over 1,7 millioner besøkende årlig.

