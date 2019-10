Over 70 mistet livet i togbrann i Pakistan

utenriks

Toget som torsdag var på vei fra havnebyen Karachi i sør til Rawalpindi i nord, tok fyr da en passasjer brukte en gassovn i toget til å lage frokost om bord, ifølge politibetjent Ameer Taimur Khan.

Mange mennesker ble innesperret i de brennende togvognene. Flere av de overlevende hoppet ut av vinduene mens flammene spredte seg.

– Vi kunne høre folk som gråt og skrek om hjelp, sier Chaudhry Shujaat.

Sammen med sin kone og to barn gikk han om bord på toget bare få timer før brannen brøt ut.

– Jeg trodde vi skulle dø. Den neste vogna sto i brann, forteller han.

Dødstallet har steget betraktelig siden det først ble meldt om ti døde i brannen i provinsen Punjab øst i landet. Midt på dagen hadde dødstallet steget til 71.

Hoppet av toget

Frykten er at tallet vil stige ytterligere. Av 43 skadde er tilstanden fortsatt kritisk for 11 pasienter, opplyser en talsmann for nødetatene i distriktet. De overlevende er brakt til ulike sykehus i byen Bahawalpur og andre steder i Rahim Yar Khan-distriktet, der ulykken fant sted.

TV-bilder fra stedet viser flammer ut av togvognene, og man hører folk som skriker. Flere ble skadd da de hoppet ut av det brennende toget.

Overlevende forteller at det tok nesten 20 minutter fra brannen brøt ut, til toget til slutt stanset.

Mange ulykker

I morgentimene lette redningsarbeidere gjennom det utbrente togvraket for å hjelpe de skadde og lete etter flere ofre. Et annet tog ble sendt til stedet for å kjøre overlevende til byen Rawalpindi rett sør for hovedstaden Islamabad, opplyser myndighetene.

Togulykker er vanlig i Pakistan, der jernbanen gjennom mange tiår har lidd under dårlig vedlikehold som følge av korrupsjon, vanstyre og manglende investeringer, skriver nyhetsbyrået AFP.

I juli omkom minst 23 mennesker i en togulykke i samme distrikt da et passasjertog fra Lahore kjørte inn i et godstog som hadde stanset ved en overgang.

