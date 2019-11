Beto O'Rourke trekker seg fra Demokratenes nominasjonskamp

utenriks

Den 47 år gamle demokraten fra Texas har blitt beskrevet som et stjerneskudd i partiet, og han meldte seg på i Demokratenes nominasjonskamp i mars.

Men han har slitt med oppslutningen i det siste, og fredag kunngjorde han på Twitter at han gir opp kampen.

– Selv om det er vanskelig å akseptere, er det klart for meg nå at denne kampanjen ikke har midler til å gå videre, sa den tidligere kongressmannen i en uttalelse.

– Min innsats for landet vil ikke være som en kandidat eller som den nominerte, konstaterer han.

Klarte ikke å innfri

Han var innvalgt i Representantens hus fra 2013, men tapte på målstreken i mellomvalget i fjor mot republikaneren Ted Cruz.

Da han kunngjorde at han ville prøve å bli Demokratenes presidentkandidat i 2020, ble han sett på som en av favorittene. Han har likevel mislyktes i å tenne de store massene og dermed i å samle inn de økonomiske midlene som må til for å drive et valgkampapparat i USA.

De siste månedene er det blitt svært tydelig at han henger langt bak triangelet Joe Biden, Elizabeth Warren og Bernie Sanders. O'Rourkes valgkampapparat har foreløpig utelukket et nytt forsøk på å få ham inn i Senatet også.

Hånet av Trump

O'Rourke har vært en hard kritiker av president Donald Trump. Ved flere anledninger har han stemplet Trump som «rasist» og hevdet at presidenten er motivert av troen på den hvite rases overlegenhet, noe Trump har svært lite sans for å bli assosiert med.

Bare minutter etter O'Rourkes kunngjøring, hånet Trump sin politiske motstander på Twitter

– Å nei, Beto trakk seg fra presidentkampen til tross for at han sa at han var «født til å gjøre dette». Jeg tror ikke det!, skriver Trump.

O'Rourke var spesielt krass mot Trump etter masseskytingen i hjembyen El Paso i Texas, i begynnelsen av august, og sa at massakren var en konsekvens av Trumps fiendtlige retorikk mot innvandrere.

Demokraten har også vært svært negativ til Trumps våpenpolitikk.

(©NTB)