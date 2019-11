Farage stiller ikke til parlamentsvalg

utenriks

– Jeg ønsker ikke å være i politikken resten av mitt liv, sier Farage til BBC søndag.

Parlamentsvalget skal holdes 12. desember. Farage sier han har tenkt seg godt om for å finne ut hvordan han best kan kjempe for brexit. I stedet for å stille til valg, skal han dra «landet rundt» for å fremme Brexitpartiets budskap.

Farage har vært en av frontfigurene for brexit. Han ledet UK Independence Party (UKIP) gjennom folkeavstemningen der britene stemte for å forlate EU. Den tidligere UKIP-lederen lanserte i april i år det nye partiet Brexit Party, som med 12 prosent på en ORB-måling for The Sunday Telegraph og 9 prosent på en Opinium-måling for The Observer er landets fjerde største parti.

Farage sier at han i flere måneder har ønsket å danne en allianse for å få Storbritannia ut av EU, og legger til:

– Jeg fortsatt håper og ber om at det skjer, men det ser ikke ut til at det blir slik.

Statsminister Boris Johnson avviste fredag Farages forslag om å inngå en allianse.

Johnson har tidligere lovet at han ville ta Storbritannia ut av EU 31. oktober, med eller uten en avtale. Men lørdag skrev Johnsons kulturminister Nicky Morgan i et innlegg i The Times at Det konservative partiet nå har fjernet en såkalt hard brexit fra partiprogrammet.

Parlamentet har avvist Johnsons utmeldingsavtale. Johnson håper nyvalg vil gi ham nok mandater til å få vedtatt utmeldingsavtalen med EU.

