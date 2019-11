Tyrkisk forfatter løslatt etter at livstidsdom ble satt til side

utenriks

Altan (69), som er en kjent politisk kommentator i Tyrkia, ble i likhet med en rekke andre pressefolk og intellektuelle pågrepet etter at president Recep Tayyip Erdogan begynte å slå ned på meningsmotstandere i kjølvannet av kuppforsøket.

I 2018 ble han dømt til livsvarig fengsel, men i sommer ble dommen opphevet av en ankedomstol.

Mandag ble han løslatt under overoppsyn etter en ny omgang i retten som endte med ti og et halvt års fengsel. Løslatelsen ble begrunnet med at han allerede har tilbrakt over tre år i fengsel, melder nyhetsbyrået Anadolu.

Domstolen besluttet også å løslate en annen journalist, Nazli Ilicak (74), etter å ha dømt henne til åtte år og ni måneder i fengsel. Også hun er løslatt på betingelse av at hun skal overvåkes, og også hun fikk en livstidsdom opphevet i sommer.

Ankedomstolen mente at det var feil å stille dem for retten i forbindelse med kuppforsøket. I stedet skulle de tiltales for å ha hjulpet en terrorgruppe, noe som har en lavere strafferamme. Men da de ble dømt på nytt mandag, var tiltalen endret slik at strafferammen var enda lavere.

Altan arbeidet i den opposisjonsvennlige avisen Taraf, som nå er stengt og nedlagt av myndighetene. Ilicak er en tidligere parlamentariker som skrev for blant annet avisen Hurriyet.

Begge har avvist all innblanding i kuppforsøket, og har kalt dommene mot dem for «groteske».

Mens han satt fengslet, skrev Altan boka «Eg får aldri sjå verda igjen», utgitt på Samlaget i 2019.

(©NTB)