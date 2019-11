Iran skal gjenoppta anriking av uran ved Fordo-anlegget

utenriks

Iran kommer onsdag til å begynne med sprøyte urangass inn i 1.044 sentrifuger, sa Rouhani i en tale på statlig TV tirsdag.

I henhold til den internasjonale avtalen om Irans atomprogram skal disse sentrifugene i Frodo-anlegget gå uten injisering av gass.

Dagen før varslet sjefen for landets atomprogram en ny opptrapping av aktiviteten i strid med den internasjonale atomavtalen. Da doblet Iran antallet avanserte sentrifuger som er i drift.

Fordo-anlegget er et av fem knyttet til landets atomprogram og ligger i et fjell utenfor byen Qom. Ett av punktene i den internasjonale atomavtalen innebar at Iran sluttet med å anrike kjernefysisk materiale ved dette anlegget.

USA trakk seg fra avtalen i fjor og gjeninnførte sanksjoner mot Iran. Likevel valgte iranske myndigheter til å begynne med å fortsette å overholde avtalen.

I år har imidlertid Iran gradvis begynt å bryte bestemmelsene i atomavtalen, som Kina, Russland, Frankrike, Tyskland, Storbritannia og EU også er part i.

Med avtalebruddene håper trolig iranerne å presse europeiske land og Russland til å hjelpe dem med å omgå USAs nye sanksjoner. Av alle landene som undertegnet atomavtalen, er det bare USA som ikke ønsker å videreføre den.

