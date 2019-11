Israelsk høyesterett fastholder utvisning av HRW-leder

utenriks

Tre høyreorienterte organisasjoner i Israel gikk tidligere i år rettens vei med krav om at Omar Shakir skulle deporteres. De tre organisasjonene fikk rettens medhold i kravet, men saken ble anket inn for høyesterett.

Bakgrunnen var Shakirs kritikk av de ulovlige israelske bosetningene på Vestbredden, samt en påstand om at han har støttet den internasjonale BDS-kampanjen.

BDS-kampanjen ble startet av palestinske aktivister etter inspirasjon fra den ikkevoldelige anti-apartheid-bevegelsen i Sør-Afrika og oppfordrer til boikott av israelske varer, bedrifter og institusjoner, deinvestering i israelsk næringsliv og internasjonale sanksjoner for å tvinge Israel ut av de okkuperte områdene.

Opp til regjeringen

Israelsk høyesterett fastslår i en kjennelse at Shakir kan utvises, men den endelige beslutningen om dette må i så fall fattes av landets regjering.

Den israelske nasjonalforsamlingen vedtok i 2017 en lov som åpner for å utvise utenlandske statsborgere som støtter enhver for boikott av Israel eller israelske varer.

Flere er siden nektet adgang til Israel, men ingen som har hatt opphold i landet er hittil kastet ut.

Iran og Nord-Korea

– Dersom de går videre med dette, vil jeg få 20 dager på meg til å dra. Israel vil da slutte rekke med land som Iran, Nord-Korea og Egypt, som nekter HRW adgang, tvitret Shakir da kjennelsen i høyesterett ble kjent.

Menneskerettighetsorganisasjonen, som har sitt hovedsete i New York, nekter for at de eller Shakir støtter BDS-kampanjen og har reagert sterkt på vedtaket om utvisning.

– Den israelske regjeringen liker kanskje ikke at folk peker på de brudd på menneskerettighetene som begås som følge av bosetningene, men dette er lovlige ytringer som regjeringen ikke har noen rett til å straffe, slo HRWs leder Kenneth Roth fast tidligere i år.

