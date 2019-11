Polen felt i EU-domstolen i pensjonssak

utenriks

Dommen, som kom mandag, opprettholder en tilsvarende beslutning fra i sommer.

I en reform i 2017 ble pensjonsalderen senket fra 67 til 65 år for menn og til 60 år for kvinner. Samtidig fikk justisministeren fullmakt til å la dommere fortsette i jobben etter oppnådd pensjonsalder.

EU-kommisjonen brakte saken inn for domstolen fordi den mener den differensierte aldersgrensen er diskriminerende, og fordi den frykter politisk kontroll av domstolene i Polen. I sommer sa EU-domstolen at en tredel av polske dommere ville bli berørt av endringen.

Polen sier den lavere pensjonsalderen for kvinner er et lovlig tiltak med positiv diskriminering for å hjelpe kvinner inn i yrket.

Ifølge nyhetsbyrået Ritzau har Polen allerede justert reformen fra 2017, og det er opp til EU-kommisjonen å vurdere om den mener endringene er tilstrekkelige.

Nettstedet Foreign Brief skriver at Polen trolig vil føye seg etter dommen fordi den ikke er til hinder for landets forsøk på å reformere rettsvesenet. I praksis innebærer den imidlertid at regjeringspartiet PiS ikke kan utnevne nye dommere fullt så raskt. Dersom Polen ikke retter seg etter domstolen i Luxembourg, kan EU innføre sanksjoner som midlertidig tap av stemmerett i EU-organer.

