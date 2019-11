utenriks

Presidenten fortalte om pågripelsen i en tale han holdt i hovedstaden Ankara onsdag. Han sa ikke hva kvinnen heter eller når hun ble tatt til fange.

Det antas at al-Baghdadi hadde fire koner. Tyrkiske myndigheter opplyste for noen dager siden at de hadde tatt IS-lederens søster til fange i Syria.

Lederen for den ytterliggående islamistgruppa IS mistet livet da han ble sporet opp av amerikanske spesialstyrker i den syriske Idlib-provinsen i forrige måned.

