Xi og Macron signerte klimapakt

– De to lederne bekrefter sin fulle støtte til Parisavtalen, som de anser som en irreversibel prosess og som et kompass for et krafttak for klimaet, heter det i en felles uttalelse fra Xi og Macron onsdag.

Macron og Xi undertegnet onsdag et dokument om klimaendringene som inneholder en erklæring om at Parisavtalen ikke kan reverseres. Det skjedde to dager etter at USA formelt startet den ett år lange prosessen med å trekke landet ut av klimaavtalen.

Uten å nevne USA sa Macron, da han satt ved Xis side i Beijing, at han «beklager dypt valgene som andre har gjort».

Dagen i forveien sa Macron at USAs beslutning gjør miljøsamarbeidet mellom Frankrike og Kina enda viktigere. Også EU og USA har beklaget USAs beslutning om å forlate avtalen.

– Vi mener klimaendringene er en felles utfordring som hele menneskeheten står overfor, sa det kinesiske utenriksdepartementets talsmann Geng Shuang tirsdag.

Parisavtalen ble inngått i desember 2015 og er signert av nesten alle verdens land. Den anses som et minimum av hva verden må gjøre for å unngå de mest katastrofale konsekvensene av global oppvarming. USA er det eneste landet som har trukket seg fra avtalen.

