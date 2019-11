utenriks

Ifølge avgjørelsen må politiet iverksette beslutningen så fort som mulig.

Lula har sittet fengslet siden april 2018 etter å ha blitt dømt for korrupsjon og hvitvasking av penger.

Fredagens kjennelse kommer etter at høyesterett dagen før konkluderte med at en person bare kan fengsles etter at det ikke finnes flere ankemuligheter.

Lula har fortsatt en ankesak gående i rettsapparatet.