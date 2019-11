FN-optimisme etter første forhandlingsrunde om ny syrisk grunnlov

utenriks

– Vi har akkurat avsluttet det jeg mener har vært to uker med vellykkede diskusjoner. Ærlig talt så mener jeg at det har gått mye bedre enn hva de fleste hadde forventet, sier Pedersen.

På en pressekonferanse i Genève fredag opplyste den norske FN-diplomaten at samtalene kommer til å fortsette 25. november.

150 delegater var med da forhandlingene ble innledet med en seremoni og et stort plenumsmøte i forrige uke. Utsendingene representerer både den syriske regjeringen, opposisjonen og sivilsamfunnet.

– Smertefullt

Fra og med mandag har en gruppe på 45 delegater holdt møter i FNs hovedkvarter i Genève. Målet har vært å dykke ned i vesentlige problemstillinger.

– Jeg tror de har begynt å snakke om både vanskelige og vonde spørsmål, sier Pedersen, som roser deltakerne og sier at forhandlingene foregår på meget profesjonelt vis.

– De har begynt å lytte til hverandre med stort alvor. Dette er av og til svært smertefulle diskusjoner, og det krever mot å sitte og lytte til at den andre legger fram sine synspunkter på spørsmålene, sier Pedersen.

Grunnlovsforhandlingene anses som en mulighet til å komme nærmere en avslutning på den over åtte år lange krigen, som har kostet over 370.000 mennesker livet, drevet millioner på flukt og lagt store deler av Syria i grus. De er delt av FNs fredsplan, som etter planen skal munne ut i et demokratisk valg.

Justering eller ny grunnlov?

Det er ikke satt noen tidsfrist for hvor lang tid forhandlingene skal ta, og partene må også ta stilling til om grunnloven fra 2012 skal justeres eller om det skal utarbeides en helt ny variant.

Regjeringen i Damaskus har antydet at den kun ønsker å justere på den nåværende grunnloven, men en regjeringsrepresentant, Ahmed Kuzbari, har uttalt til journalister at begge alternativene er mulige.

Han understreker imidlertid at regimets delegasjon ikke har kommet for å bygge en ny stat.

– Syria er en stat, den har en grunnlov og en nasjonalforsamling og en regjering. Vi kom hit for å reformere grunnloven, sier han.

Han krever også at alle parter går med på å anerkjenne at det er behov for å bekjempe det han kaller «terrorisme».

– Dette er et grunnleggende spørsmål for oss. Alle parter må være enige i det, sier han.

– Stor uenighet om terror

Hadi Albahra, som representerer opposisjonen, og som leder møtene sammen med Kuzbari, sier at det ikke er noe problem å fordømme grupper som IS og al-Qaida.

– Problemet er at det er en enorm avstand i definisjonen av terrorisme, sier han og viser til at regjeringen også har stemplet opposisjonen som en terrorgruppe.

Han erkjenner at samtalene ikke er enkle, og vedgår også at han og Kuzbari ennå ikke har håndhilst på hverandre.

At de nå sitter i samme rom, er likevel et framskritt fra tiden da Pedersens forgjenger, Staffan de Mistura, ledet forhandlingene. Han måtte gå i skytteltrafikk mellom rommene og overbringe beskjeder mellom partene ettersom de ikke ønsket å møte hverandre ansikt til ansikt.

