IS hevder de står bak angrep ved grensepost i Tadsjikistan

utenriks

Det opplyser den jihadistiske opprørsgruppen i en uttalelse.

Tadsjikiske myndigheter sa onsdag at femten jihadister ble drept i angrepet, og tjenestemenn har allerede lagt ansvaret på opprørsgruppen.

Også en soldat og en politimann mistet livet i angrepet, som fant sted ved landets grense mot Usbekistan, ifølge myndighetene i den tidligere sovjetrepublikken.

IS hevder at gruppens medlemmer drepte ti soldater i sammenstøtet. I en annen uttalelse hevder IS' propagandakanal Amaq News at alle IS-medlemmene ble drept, men ikke hvor mange de var eller hvor de kom fra.

Tadsjikistans innenriksdepartement sa fredag at gjerningsmennene var IS-krigere, som «stort sett var borgere av Tadsjikistan», som hadde kommet inn i landet via grensa mot Afghanistan.

Landets myndigheter sier fem personer er pågrepet etter angrepet, og at alle disse er medlemmer av IS.

Tadsjikistan og flere andre sentralasiatiske eks-sovjetrepublikker har vært en stor kilde til rekrutter for radikale islamistgrupper i Syria og Irak.

